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الشرقية: ضبط 28 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات المرتبطة بكورونا

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الشرقية: ضبط 28 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات المرتبطة بكورونا الشرقية: ضبط 28 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات المرتبطة بكورونا
خلال 1160 جولة رقابية للأمانة وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة

الشرقية: ضبط 28 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات المرتبطة بكورونا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1160 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 28 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة؛ داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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