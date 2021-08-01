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تعرف على كيفية استثمار وادارة أموال هيئة الأوقاف طبقًا للقانون الجديد

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تعرف على كيفية استثمار وادارة أموال هيئة الأوقاف طبقًا للقانون الجديد تعرف على كيفية استثمار وادارة أموال هيئة الأوقاف طبقًا للقانون الجديد

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حدد قانون تنظيم هيئة الأوقاف الصادر عن مجلس النواب، معايير إدارة الهيئة لأموال الأوقاف وكيفية استثمارها، ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون الشروط ومعايير إداره الهيئة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها.

ونصت اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه للهيئة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن الوزير بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية وذلك وفقا للشروط والمعايير التالية:

1- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة

2- تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة

3- إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل.

4- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت له.

5- الحيطة والحذر في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة. ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي وأذون الخزانة

6- اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة.

ومنح القانون لمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار، ويشترط في جميع أعضائها التخصص والكفاءة والخبرة الواسعة والتمتع بحسن السمعة، ويكون من مهامها وضع الضوابط والشروط الخاصة بإدارة الأوقاف، واستثماراتها، وآليات التصرف في الخيرية منها على أسس اقتصادية سليمة على أن من مجلس الإدارة

المصرى اليوم

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