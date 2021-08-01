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أمير جازان يوجّه بمتابعة تطبيق اشتراط التحصين لدخول المنشآت بالمنطقة

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أمير جازان يوجّه بمتابعة تطبيق اشتراط التحصين لدخول المنشآت بالمنطقة أمير جازان يوجّه بمتابعة تطبيق اشتراط التحصين لدخول المنشآت بالمنطقة
أكد أهمية مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية على مدار الساعة

أمير جازان يوجّه بمتابعة تطبيق اشتراط التحصين لدخول المنشآت بالمنطقة

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجهات الحكومية بالمنطقة، بمتابعة تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة، بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول الإمارة والجهات والمنشآت العامة والخاصة، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وأكد، أهمية مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية على مدار الساعة وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد المستجد، وضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية، وحرصه وسمو نائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع مختلف الجهات لإنجاح الجهود المبذولة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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