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تعيينات جديدة بجامعة بنها (تعرف على التفاصيل)

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تعيينات جديدة بجامعة بنها (تعرف على التفاصيل) تعيينات جديدة بجامعة بنها (تعرف على التفاصيل)

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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عدة قرارات تعيين قيادات جديدة بالكليات.

وقال بيان صحفي الأحد، إنه تم تكليف الدكتور السيد علي إبراهيم حسن الأستاذ بقسم العلوم الهندسية الأساسية بكلية الهندسة ببنها ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال عمادة كلية الهندسة ببنها، وتكليف الدكتور محمد سعيد بسيوني الأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عمادة كلية التجارة.

كما أصدر «الجيزاوي»، قرارا بتعيين الدكتور خالد محمد زكي حسن الأستاذ بقسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم هندسة المساحة بالكلية.

المصرى اليوم

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