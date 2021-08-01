لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للتخلص من التوتر بعد انتهاء الامتحانات

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قدمت الدكتورة هدير ناجي، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام، نصائح مهمة لمساعدة طلاب الثانوية العامة على استعادة الهدوء والتخلص من حالة التوتر بعد انتهاء الامتحانات.

قالت «ناجي» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن طالب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات لا بد وأن يتبعوا روتين يومي ثابت، من خلال الاستيقاظ في موعد محدد كل يوم، بالإضافة لممارسة الأنشطة الرياضية حتى ولو بسيطة بهدف ضبط الساعة البيولوجية.

أضافت: «الهرمون المسؤول عن الساعة البيولوجية يتم إفرازه بشكل كبير في فترة الليل وبالتالي يساعد على الاسترخاء، لافتة إلى أن فترة الليل تبدأ بغروب الشمس لأن هذا الهرمون مرتبط بالطبيعة بعيدًا عن الأجواء التي يتواجد فيها الفرد».

أوضحت: «الساعة البيولوجية وظيفتها التمييز بين الليل والنهار وبالتالي الحفاظ على العمليات الحيوية، والحفاظ على مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم كذلك الأكل والشرب»، مؤكدة أن النوم مبكرًا أثناء فترة الليل يساعد على ضبط الساعة البيولوجية خاصة مع ممارسة الرياضة خلال فترة النهار.

تابعت: «أما بعد الغروب الشمس، يُفضل الاسترخاء والبعد عن الأنشطة البدنية أو ممارسة الرياضة أو المجهود الذهني، بالإضافة إلى التقليل من استخدام الموبايل والألعاب الإلكترونية، لأن المجهود الذهني الزائد في الساعات القريبة من النوم تؤثر على طبيعته».

وأشارت إلى أنه حتى إذا لم يستعيد الطلاب استرخائهم في البداية، فبالتأكيد مع الاستمرار ستستعيد الساعة البيولوجية طبيعتها.