أخبار عاجلة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز -
سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي -
تنس طاولة الأهلي مع التضامن الكويتي والأرثوذكسي الأردني والبيشمركة العراقي في البطولة العربية -
«الداخلية» تسمح بتجنس «يوسف العشري» بجنسية «أنتيجوا وبربودا» (التفاصيل) -
بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية -
"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة -
7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو" -
مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للتخلص من التوتر بعد انتهاء الامتحانات

Print
لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للتخلص من التوتر بعد انتهاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للتخلص من التوتر بعد انتهاء الامتحانات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة هدير ناجي، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام، نصائح مهمة لمساعدة طلاب الثانوية العامة على استعادة الهدوء والتخلص من حالة التوتر بعد انتهاء الامتحانات.

قالت «ناجي» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن طالب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات لا بد وأن يتبعوا روتين يومي ثابت، من خلال الاستيقاظ في موعد محدد كل يوم، بالإضافة لممارسة الأنشطة الرياضية حتى ولو بسيطة بهدف ضبط الساعة البيولوجية.

أضافت: «الهرمون المسؤول عن الساعة البيولوجية يتم إفرازه بشكل كبير في فترة الليل وبالتالي يساعد على الاسترخاء، لافتة إلى أن فترة الليل تبدأ بغروب الشمس لأن هذا الهرمون مرتبط بالطبيعة بعيدًا عن الأجواء التي يتواجد فيها الفرد».

أوضحت: «الساعة البيولوجية وظيفتها التمييز بين الليل والنهار وبالتالي الحفاظ على العمليات الحيوية، والحفاظ على مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم كذلك الأكل والشرب»، مؤكدة أن النوم مبكرًا أثناء فترة الليل يساعد على ضبط الساعة البيولوجية خاصة مع ممارسة الرياضة خلال فترة النهار.

تابعت: «أما بعد الغروب الشمس، يُفضل الاسترخاء والبعد عن الأنشطة البدنية أو ممارسة الرياضة أو المجهود الذهني، بالإضافة إلى التقليل من استخدام الموبايل والألعاب الإلكترونية، لأن المجهود الذهني الزائد في الساعات القريبة من النوم تؤثر على طبيعته».

وأشارت إلى أنه حتى إذا لم يستعيد الطلاب استرخائهم في البداية، فبالتأكيد مع الاستمرار ستستعيد الساعة البيولوجية طبيعتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي

سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي

تنس طاولة الأهلي مع التضامن الكويتي والأرثوذكسي الأردني والبيشمركة العراقي في البطولة العربية

تنس طاولة الأهلي مع التضامن الكويتي والأرثوذكسي الأردني والبيشمركة العراقي في البطولة العربية

«الداخلية» تسمح بتجنس «يوسف العشري» بجنسية «أنتيجوا وبربودا» (التفاصيل)

«الداخلية» تسمح بتجنس «يوسف العشري» بجنسية «أنتيجوا وبربودا» (التفاصيل)