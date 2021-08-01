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حبس زوج متهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لخلافات بينهما بالشرقية

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حبس زوج متهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لخلافات بينهما بالشرقية حبس زوج متهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لخلافات بينهما بالشرقية

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قررت نيابة منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس الزوج المتهم بإلقاء زوجته من شرفة الطابق الثالث بمنزلهما بإحدى قري مركز شرطة منيا القمح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات بينهما.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، بوصول«ف. ج» 18 عاما، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز منيا القمح، مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من علو.

واتهمت الزوجة المصابة زوجها «ف. ع. م» 28 عاما، في بالقائها من شرفة الطابق الثالث بمحل إقامتها عند الصعود إلى السرير بغرفة الأطفال هربا منه، وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما ثالث أيام العيد، عقب رفضها إعطائه الأموال التي تلقتها من أسرتها «العيدية» لمنعه من شراء مواد مخدرة بها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط الزوج المتهم الذي نفى ما نسب إليه من إتهام، وأشار إلى أنها سقطت من الشرفه عندما حاول الإمساك بها، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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