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مآسٍ راح فيها قريب وعزيز.. مَشاهد محزنة عن التهور في القيادة من "تشليح تبوك"

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مآسٍ راح فيها قريب وعزيز.. مَشاهد محزنة عن التهور في القيادة من "تشليح تبوك" مآسٍ راح فيها قريب وعزيز.. مَشاهد محزنة عن التهور في القيادة من "تشليح تبوك"
رسالة توعية يجسّدها صانع المحتوى "البلوي" ويصورها "العطوي" وتُعَنون بالفقد

مآسٍ راح فيها قريب وعزيز.. مَشاهد محزنة عن التهور في القيادة من

حَوَّل صانعُ محتوى سعودي، مقرَّ التشليح في مدينة تبوك، لفيديو توعوي عن المخاطر والنتائج الكارثية لعدم الالتزام بقواعد المرور والقيادة بسرعة كبيرة.

ويُظهر الفيديو الذي قدّمه صانع المحتوى محمد بن سهيه البلوي، وقام بتصويره المصور سالم محمد العطوي، مدى حزن الأهالي على مَن فقدوهم في هذه الحوادث؛ حيث تجسد السيارة في التشليح ذكرى مأساةٍ فَقَد على إثرها البعض شخصًا قريبًا منه وعزيزًا عليه.

ويقدم الفيديو التوعوي دعوة للالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لتكرار المآسي التي تَحدُث للبعض جراء التهور.

يُذكر أن هناك عددًا من الفيديوهات القصيرة التوعوية التي قام بتصويرها "ابن سهيه"؛ حيث يعمل في هذا المجال منذ عام 2015م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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