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بمختلف التخصصات.. قبول 13579 طالباً وطالبة بجامعة الطائف لعام 1443هـ

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بمختلف التخصصات.. قبول 13579 طالباً وطالبة بجامعة الطائف لعام 1443هـ بمختلف التخصصات.. قبول 13579 طالباً وطالبة بجامعة الطائف لعام 1443هـ
حسب توجيهات رئيسها بزيادة الطاقة الاستيعابية بعد الفرز الآلي النهائي وفق المعايير

بمختلف التخصصات.. قبول 13579 طالباً وطالبة بجامعة الطائف لعام 1443هـ

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأحد، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ، للطلاب والطالبات بمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع التابعة لها، البالغ عددهم 13579طالباً وطالبة.

جاء ذلك بعد الفرز الآلي النهائي وفق معايير القبول التي وضعها مجلس الجامعة، وقال رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري: بدايةً أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة ممن تم قبولهم لهذا العام الدراسي وأتمنى لهم عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح والتوفيق.

وأضاف: بادرت جامعة الطائف هذا العام بزيادة نسبة مقاعد القبول للطلبة، استجابةً للظروف الراهنة وإسهاماً من الجامعة في خدمة أبناء محافظة الطائف والفروع التابعة لها، مشيراً أن هذا العام شهد أيضاً زيادة في القبول في التخصصات النوعية في الأقسام الصحية والهندسية، حرصاً من الجامعة على رفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة فيه.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، على عددٍ من النقاط على الطلبة المقبولين مراعاتها وهي كالتالي:

1- على الطلبة المقبولين في تخصص علوم الرياضة إجراء اختبارات اللياقة البدنية ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين 23-12-1442هـ.

2- على الطلبة المقبولين في تخصص القراءات إجراء اختبار القبول ابتداءً من يوم غد الإثنين 23-12-1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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