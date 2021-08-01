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اشتراط التحصين لدخول مباني "تبوك التعليمية" يدخل حيز التنفيذ

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"العمري": استجابة عالية للموظفين والمراجعين والصورة تكاملية

اشتراط التحصين لدخول مباني

وقف المدير العام ‫للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، صباح اليوم الأحد، ميدانياً على بداية أول أيام تطبيق اشتراطات التحصين للدخول للمباني التعليمية، والتي بدأت بتفعيلها إدارة الأمن والسلامة المدرسية ‫لعودة آمنة وحفاظاً على سلامة المجتمع من .

وأكد مدير تعليم تبوك، أن الاستجابة عالية، ولله الحمد، بين الموظفين والمراجعين لتطبيق اشتراطات التحصين للدخول إلى المباني التعليمية ما يدل على ارتفاع الوعي بأهمية أخذ اللقاح للوقاية من فيروس كورونا لسلامة الجميع.

وأوضح "العُمري"، أن دور إدارة تعليم تبوك يأتي في إطار ما تبذله وزارة التعليم من جهود منذ بداية الجائحة في صورة تكاملية مع جميع الأعمال التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في حملة وطنية توعوية بتوجيهات القيادة الحكيمة تهدف إلى سلامة الجميع وصولاً، بإذن الله، إلى المناعة المجتمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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