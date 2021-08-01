أخبار عاجلة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز -
سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي -
تنس طاولة الأهلي مع التضامن الكويتي والأرثوذكسي الأردني والبيشمركة العراقي في البطولة العربية -
«الداخلية» تسمح بتجنس «يوسف العشري» بجنسية «أنتيجوا وبربودا» (التفاصيل) -
بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية -
"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة -
7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو" -
مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معيط : استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار

Print
معيط : استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار معيط : استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد وزير المالية ، محمد معيط ، استمرارالعمل على تحسين مناخ الاستثمارمن خلال المضى فى رقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع عبر منظومة النافذة الواحدة للتجارة القومية بمراكز الخدمات اللوجستية التى تم إنشاؤها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة.

قال معيط : حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

اضاف فى بيان صحفى اليوم - الأحد - أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام ٢٠٢١، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحوالذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أوخطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)

بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)

«إتصالات الشيوخ» تطالب بتفعيل قانون المنتج المحلى وإتاحة المشروعات القومية للشركات المصرية

«إتصالات الشيوخ» تطالب بتفعيل قانون المنتج المحلى وإتاحة المشروعات القومية للشركات المصرية

المصري البورسعيدي يحصل على توقيع باسم مرسي

المصري البورسعيدي يحصل على توقيع باسم مرسي

‏مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية تقدمان 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)

‏مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية تقدمان 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)