خنقها حتى فارقت الحياة.. عامل يقتل زوجته في مشاجرة بالخصوص

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تكثف مديرية أمن القليوبية من جهودها للقبض على عامل متهم بقتل زوجته، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بمدينة الخصوص حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة وفرا هاربا عقب ارتكابة الواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى الخصوص العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من ألأهالي يفيد بقيام عامل بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

إنتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض وبها آثار سحجات في مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من المعاينة الأولية على أن الزوج قام بخنقها وفرا هاربا عقب ارتكابه للجريمة وتم نقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة فامرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثة وسرعة ضبط واحضار الزوج.