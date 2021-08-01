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ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بالشرقية بعد أداء امتحان التفسير

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ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بالشرقية بعد أداء امتحان التفسير ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بالشرقية بعد أداء امتحان التفسير

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أدى نحو 5 آلاف طالب وطالبة بالشعبة العلمية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، الأحد، الامتحان في مادة التفسير، وسط إجراءات احترازية وأمنية، في ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021.

وأبدي عدد من الطلاب ارتياحهم لسهولة امتحان مادة التفسير، مؤكدين أن الامتحان جاء بشكل مباشر، وأنهم قاموا بالإجابة على جميع الأسئلة.

وتفقد الدكتور محمد السروي، وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية، سير أعمال امتحان مادة التفسير في عدد من اللجان، للاطمئنان على انتظام اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، واطمأن أنه لا توجد أي شكاوى من مستوى الامتحان وأنه مطابق للمناهج المقررة، كما تأكد من مدى توفير كافة مستلزمات التعقيم والتطهير بمقر اللجان، مؤكدا على ضرورة الالتزام بعملية تعقيم اللجان يوميا حرصا على صحة وسلامة الجميع، ووجه بضرورة توفير المناخ التربوي والهادئ للطلاب حتى يؤدى الطلاب امتحانهم في تركيز واستقرار.

وأكد السروي أن غرفة عمليات الامتحانات على اتصال دائم ومستمر مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية بكافة إدارات المنطقة، لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على معالجة أي مشكلات تواجه انتظام وانضباط اللجان والعمل على حلها فورا وتذليل كافة العقبات.

المصرى اليوم

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