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تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه في سبّ وتهديد الفنان محمد رمضان

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قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، بتغريم الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي »، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة، في اتهامه بسب وقذف وتهديد الفنان محمد رمضان.

وكان المحامي أحمد الجندي، موكلاً عن الفنان محمد رمضان، تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب، وشهرته عمرو أديب، بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويضا ماليا 100 ألف جنيه وواحد.

وجاء في نص الدعوى أن المعلن إليه الأول- الإعلامي عمرو أديب- استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظا وسبا وقذفا وتشهيرا وتهديدا للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب «لم يتربى»، قائلاً له: «لو محدش رباك أنا هربيك».

وقالت الدعوى إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة «mbc».

وأضافت: «لمحمد رمضان مسلسل تليفزيوني يُذاع على نفس الفضائية مما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني، مما حدا بالطالب بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب».

صورة جديدة للفنان محمد رمضان - صورة أرشيفية

وكان أديب قال: «يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بيننا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء».

وأضاف «أديب» أنه طلب من محاميه الخاص، طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا: «ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبوالريش».

وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: «يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات».

وتابع: «الإنسان المتربي نعمة، فانت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك»، وذلك على حد قوله.

واستطرد: «انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا».

المصرى اليوم

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