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ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس كورونا

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ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس كورونا ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس كورونا

أعلن ميلان الإيطالي لكرة القدم مساء السبت إصابة لاعب وسطه الجزائري اسماعيل بن ناصر بفيروس كورونا، لكنه لم يكن على اختلاط بأي من زملائه منذ أسبوع.


وقال النادي اللومباردي في بيان: "يُعلن ميلان أن اسماعيل بن ناصر لن يستدعى للمباراة الودية ضد نيس (الفرنسي اليوم السبت) بعدما جاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له هذا الأسبوع في منزله، إيجابية".

وتابع "تم بسرعة إعلام السلطات الصحية المعنية. اللاعب في صحة جيدة ويتمرن في منزله"، كاشفاً بأن ابن الـ23 عاماً الذي يدافع عن ألوان النادي منذ صيف 2019 "لم يكن على احتكاك بباقي الفريق منذ المباراة الودية التي أقيمت السبت الماضي ضد مودينا (5-صفر)".

وأشار الى أن "نتائج الاختبارات التي خضع لها الفريق هذا الأسبوع جاءت سلبية، بما في ذلك الاختبار الجزيئي قبل السفر الى نيس".

وكالات

كوورة

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