★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1424 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 2 طن كبدة ولحوم مجمدة بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وفى القليوبية تم ضبط 1،15 طن كبدة مجمدة ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص.

وفى الدقهلية، تم ضبط 140 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات وأجولة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

أما في الشرقية تم ضبط مالك محل بدال تموينى وبحوزته 2 طن سكر و2400 عبوة زيت تموينى مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة، لإستيلائه على 106.219 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وتقديم إيصالات صرف وهمية بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

فيما تم ضبط 2،5طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.