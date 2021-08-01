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الداخلية تستهدف قرية مشتهر لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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الداخلية تستهدف قرية مشتهر لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين الداخلية تستهدف قرية مشتهر لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد :«تمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، ومتهمان متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضية مشاجرة، وتنفيذ 7122 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات».

المصرى اليوم

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