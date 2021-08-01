مصرع شخص إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار، بأحد المنازل بقرية جزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر، وتم إخطار النيابة العامة برئاسة محمد عوض مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانهيار حفرة على شخص أثناء التنقيب عن الآثار بقرية جزيرة مطاوع بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء قسم الإنقاذ بالحماية المدنية بالشرقية لاستخراج الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.