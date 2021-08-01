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بعد الأمطار الغزيرة.. إغلاق طريق الحزام بـ"فيفاء" والبلدية تباشر البلاغات

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توقف حركة السير بشكل تام بعد انهيار صخري من مخلفات السيول

بعد الأمطار الغزيرة.. إغلاق طريق الحزام بـ

‏تباشر ‎بلدية محافظة فيفاء، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة مساء أمس السبت.

وأدى انهيار صخري بعد غزارة الأمطار، إلى إغلاق طريق الملك خالد (طريق الحزام)، وتوقف حركة السير فيه بشكل تام.

ونوهت بلدية ‎فيفاء عبر حسابها في "تويتر"، بأن طريق الملك خالد (طريق الحزام) مغلق لوجود انهيار صخري، أدى لانقطاع الطريق، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وقالت البلدية في التغريدة: إنها تعمل بالميدان لفتح الطرق، وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار.

وشكّلت بلدية محافظة فيفاء فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات ومباشرتها، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

بعد الأمطار الغزيرة.. إغلاق طريق الحزام بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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