غدًا .. ختام امتحانات الثانوي العامة لـ«الشعبة العلمية» في المنيا

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يختتم 20779 طالبًا وطالبة، غدًا الإثنين، امتحانات الثانوية العامة، الشعبة العلمية، بأداء امتحان مادتي التفاضل والتكامل لقسم الرياضيات، والجيولوجيا والعلوم البيئية، لقسم العلوم، داخل 86 لجنة عامة، من العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبًا.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الأحد، إنه تختتم الامتحانات لـ«القسم العلمي» داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا وأمنية مشددة لتوفير الراحة للطلاب.