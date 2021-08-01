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إصابة 6 في تصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

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إصابة 6 في تصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف إصابة 6 في تصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة «تمناية» بالرصيف بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة «تمناية» بالرصيف بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا بدائرة المحافظة.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم علاء محمد محمد 25 سنة، إيمان الدكتور عبدالرؤوف 70 سنة، ساره عبدالله عبدالتواب 45 سنة، محمد عبدالرؤوف عبدالرحيم 54 سنة
يوسف محمد صابر 12 سنة وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالرحمن عبدالرؤوف عبدالله 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بنى سويف.

المصرى اليوم

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