أخبار عاجلة

من منديل ميسي إلى قميصة المعروض في متحف برلين .. حكايات البرغوث مستمرة -
منتخب السلة يطير إلى رواندا للمشاركة في البطولة الأفريقية -
مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
"عقارات الدولة" تُتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونياً -
بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية -
ورشة عمل بين "هيئة الاتصالات" و"المركز السعودي للتحكيم" لتبادل الخبرات وتقديم الحلول -
بعد إعلان "الصحة" وجوده بالمملكة.. "خوجة": "دلتا" مخيف وهذا ما علينا فعله -
شاهد.. الناس يتمسكون بطائرة أمريكية في محاولات يائسة لمغادرة أفغانستان -
السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو"

Print
لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو" لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو"
18 حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس في إعلان جديد للجنة المنظمة للدورة

لا يكفى 24 رياضياً..

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضياً واحداً من المقيمين في القرية الأولمبية.

ووفق "الألمانية"، كانت اللجنة قد سجّلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتباراً من أول يوليو، من بينهم 24 رياضياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات