شريهان تكشف قصة إنجاب طفلتها الصغرى: «الأطباء قالوا الحمل مستحيل»

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كشفت الفنانة شريهان عن قصة ولادتها لطفلتها الصغرى، وكيف كانت حياتها مهددة بالخطر خلال ذلك الحمل.

وقالت شريهان، في رسالتها عبر موقع الصور انستجرام: «كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل. وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة».

وتابعت: «أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل.. ولكي الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيء كل شيء..».

وختمت رسالتها قائلة: «كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم».