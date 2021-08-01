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رئيس مدينة دسوق يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشباسية في كفر الشيخ

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رئيس مدينة دسوق يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشباسية في كفر الشيخ رئيس مدينة دسوق يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشباسية في كفر الشيخ

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تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق الأحد، سير العمل بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشباسية لتنفيذ محطة الصرف الصحي بالشباسية التابعة لقرية شابة ضمن مشروع الصرف الصحي افاق 2020 المرحلة الثانية ومتابعة نسبة التنفيذ والأعمال الجارية بخطوط الطرد ومحطة الرفع ومازال العمل قائمًا.

كان قد بدأ تنفيذ مشروع الصرف الصحي منتصف شهر يونيو الماضي، ويستمر العمل به على مدار ١٨ شهر تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بمتابعة وحضور محمد جميل نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، والدكتور علي عامر رئيس قرية شابه.

المصرى اليوم

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