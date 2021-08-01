اليوم .. محاكمة سائق وصاحب ورشة بتهمة الاتجار في المخدرات

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تنظر محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة صاحب ورشة وسائق في اتهامهما بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمه الاتجار في المخدرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

كشفت التحقيقات انه أثناء مرور معاون مباحث القسم لتفقد الحالة الامنية ابصر المتهمين يستقلا سيارة تسير عكس الاتجاة وعند محاول استيقافها حاول قائدها الفرارالا أنه تمكن من ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى ومواد مخدرة وهاتف محمول واعترفا ان الاموال حصيلة المواد المخدرة ،والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من مدمنى المخدرات .