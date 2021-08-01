أخبار عاجلة

من منديل ميسي إلى قميصة المعروض في متحف برلين .. حكايات البرغوث مستمرة -
منتخب السلة يطير إلى رواندا للمشاركة في البطولة الأفريقية -
مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
"عقارات الدولة" تُتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونياً -
بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية -
ورشة عمل بين "هيئة الاتصالات" و"المركز السعودي للتحكيم" لتبادل الخبرات وتقديم الحلول -
بعد إعلان "الصحة" وجوده بالمملكة.. "خوجة": "دلتا" مخيف وهذا ما علينا فعله -
شاهد.. الناس يتمسكون بطائرة أمريكية في محاولات يائسة لمغادرة أفغانستان -
السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

اليوم .. محاكمة سائق وصاحب ورشة بتهمة الاتجار في المخدرات

Print
اليوم .. محاكمة سائق وصاحب ورشة بتهمة الاتجار في المخدرات اليوم .. محاكمة سائق وصاحب ورشة بتهمة الاتجار في المخدرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة صاحب ورشة وسائق في اتهامهما بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمه الاتجار في المخدرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

كشفت التحقيقات انه أثناء مرور معاون مباحث القسم لتفقد الحالة الامنية ابصر المتهمين يستقلا سيارة تسير عكس الاتجاة وعند محاول استيقافها حاول قائدها الفرارالا أنه تمكن من ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى ومواد مخدرة وهاتف محمول واعترفا ان الاموال حصيلة المواد المخدرة ،والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من مدمنى المخدرات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

مناظرة بـ«المحافظين» بين المؤيدين والمعارضين للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)

بينهم 3 يعيشون بـ«البوسنة والهرسك».. 63 مواطنا يتخلون عن الجنسية المصرية (الأسماء)

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

تخصيص 232 مليون إسترليني لدعم بريطانيا في الأولمبياد

تخصيص 232 مليون إسترليني لدعم بريطانيا في الأولمبياد