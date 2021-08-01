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الداخلية تكشف حقيقة دهس فتاة اسفل عجلات سيارة في القاهرة وتضبط المتهم

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الداخلية تكشف حقيقة دهس فتاة اسفل عجلات سيارة في القاهرة وتضبط المتهم الداخلية تكشف حقيقة دهس فتاة اسفل عجلات سيارة في القاهرة وتضبط المتهم

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة اصطدام سيارة بسيدة ووفاتها، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام في القاهرة بحدوث مصادمة ووجود متوفية، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (ربة منزل) بعبور الطريق بصحبة كلٍ من (خطيبها، شقيقها) اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار، وبسؤال سالفى الذكر أيدا ما جاء بالفحص».

وأضافت: «قال خطبيها وشقيقها إنهما لم يتمكنا من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص)، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة».
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء استقلاله السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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