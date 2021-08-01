إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لـ (2حالة إنسانية) بـإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهما، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهما، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية.

وقالت الداخلية في بيانلها صادر صباح اليوم الاحد: «حرصاً من القطاع على التواصل مع المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الإنتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، فقد تم إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالأماكن التي يترددون عليها وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم»

وأضافت: «وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات («كبار السن وذوى القدرات الخاصة») بمقر ديوان عام القطاع وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان».

وتابعت: «يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة» .