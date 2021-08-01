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قبل طرحها للجمهور.. ضبط 3 طن كبدة فاسدة في ثلاجة ومطعم شهير بالقليوبية

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قبل طرحها للجمهور.. ضبط 3 طن كبدة فاسدة في ثلاجة ومطعم شهير بالقليوبية قبل طرحها للجمهور.. ضبط 3 طن كبدة فاسدة في ثلاجة ومطعم شهير بالقليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية 3 طن كبدة ولحوم مجمدة داخل ثلاجة لحفظ السلع ومطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص، وبفحص المضبوطات تبين أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية بناءً على معلومات تفيد وجود كميات من الكبدة واللحوم المستوردة يتم تدوالها من خلال مخزن للسلع ومطعم وجبات جاهزة، فقامت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص ضبط بها 2 طن كبدة ولحوم مجمدة بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص به 1،15طن كبدة مجمدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول على المستهلكين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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