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مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:32 مساءً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:32 مساءً
"عقارات الدولة" تُتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونياً
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:32 مساءً
بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:32 مساءً
ورشة عمل بين "هيئة الاتصالات" و"المركز السعودي للتحكيم" لتبادل الخبرات وتقديم الحلول
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:32 مساءً
بعد إعلان "الصحة" وجوده بالمملكة.. "خوجة": "دلتا" مخيف وهذا ما علينا فعله
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:32 مساءً
شاهد.. الناس يتمسكون بطائرة أمريكية في محاولات يائسة لمغادرة أفغانستان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:26 مساءً
السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه
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الاثنين 16 أغسطس 2021 01:26 مساءً
فضيحة جديدة في عالم الجاسوسية.. والدافع أيديولوجي
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الاثنين 16 أغسطس 2021 01:25 مساءً
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فيديو اليوم السابع
طالب جامعى حول عجلة لمشروع قهوة ع الماشى..طول ما التلاجة محتاجة اشتغل أي حاجة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 01 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
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