خالفوا تعليمات كورونا.. الداخلية تعلن ضبط 9521مواطنا لعدم ارتداء كمامة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9521) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (205) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (802) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

قالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الاحد : «تم ضبط (9521) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9489) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة» .

وأضافت : «تم تحرير (802) مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (205) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1307) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».