إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية في مشاجرة بالشرقية

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أصيب 3 أشخاص بأعيرة نارية إثر نشوب مشاجرة وقعت بينهم وآخرين، ناحية المقابر بقرية الأشراف دائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لاسعافهم وتقديم العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول كل من «أ. م. ع» 28 عاما، مصاب بطلق نارى بالصدر والفخذ الأيمن، و«ف. م. ع» 51 عاما، مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن، و«م. ع. ع» 37 عاما، مصاب بطلق نارى بالبطن.

وبالفحص الأولي تبين وقوع مشاجرة بينهم وآخرين بناحية المقابر بقرية الاشراف دائرة مركز شرطة الزقازيق، وجاري سؤال المصابين والتحري عن الواقعة وظروفها ملابساتها.