أخبار عاجلة

مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
"عقارات الدولة" تُتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونياً -
بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية -
ورشة عمل بين "هيئة الاتصالات" و"المركز السعودي للتحكيم" لتبادل الخبرات وتقديم الحلول -
بعد إعلان "الصحة" وجوده بالمملكة.. "خوجة": "دلتا" مخيف وهذا ما علينا فعله -
شاهد.. الناس يتمسكون بطائرة أمريكية في محاولات يائسة لمغادرة أفغانستان -
السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه -
فضيحة جديدة في عالم الجاسوسية.. والدافع أيديولوجي -
تيسيرًا على المواطنين.. محافظ المنوفية يتفقد أول سيارة مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية في مشاجرة بالشرقية

Print
إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية في مشاجرة بالشرقية إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية في مشاجرة بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص بأعيرة نارية إثر نشوب مشاجرة وقعت بينهم وآخرين، ناحية المقابر بقرية الأشراف دائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لاسعافهم وتقديم العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول كل من «أ. م. ع» 28 عاما، مصاب بطلق نارى بالصدر والفخذ الأيمن، و«ف. م. ع» 51 عاما، مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن، و«م. ع. ع» 37 عاما، مصاب بطلق نارى بالبطن.

وبالفحص الأولي تبين وقوع مشاجرة بينهم وآخرين بناحية المقابر بقرية الاشراف دائرة مركز شرطة الزقازيق، وجاري سؤال المصابين والتحري عن الواقعة وظروفها ملابساتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عُثر عليها بشقة في قنا.. حقيقة تورط الأجهزة الأمنية في إخفاء سيدة من القاهرة

عُثر عليها بشقة في قنا.. حقيقة تورط الأجهزة الأمنية في إخفاء سيدة من القاهرة

فضيحة جديدة في عالم الجاسوسية.. والدافع أيديولوجي

فضيحة جديدة في عالم الجاسوسية.. والدافع أيديولوجي

تيسيرًا على المواطنين.. محافظ المنوفية يتفقد أول سيارة مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا (صور)

تيسيرًا على المواطنين.. محافظ المنوفية يتفقد أول سيارة مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا (صور)

«صحة المنيا» تطلق قافلة طبية في قرية الكمال ضمن «حياة كريمة»

«صحة المنيا» تطلق قافلة طبية في قرية الكمال ضمن «حياة كريمة»