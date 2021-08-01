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تسجيل أول حالة إصابة بسلالة «دلتا» في السلفادور

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تسجيل أول حالة إصابة بسلالة «دلتا» في السلفادور تسجيل أول حالة إصابة بسلالة «دلتا» في السلفادور

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قالت السلفادور إنها أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا ناتجة عن سلالة دلتا شديدة العدوى، وحذر رئيس البلاد من أن العدد الحقيقي لحالات السلالة الجديدة يمكن أن يكون بالفعل أعلى من ذلك بكثير.

أعلن وزير الصحة في السلفادور فرانسيسكو ألبي الخبر في مؤتمر صحفي، بحسب تغريدة نشرها المسؤول الحكومي. وأعاد رئيس السلفادور، نجيب بُقيلة، تغريد الخبر، مشيرًا إلى أن العدوى لا يبدو أنها تأتي من الخارج وأن نوع دلتا كان يمكن أن يكون قد انتشر بالفعل بين المجتمعات المحلية.

ووفق البيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية حتى يوم الجمعة، كان هناك ما يقرب من أكثر من 86000 حالة مؤكدة من في السلفادور، بالإضافة إلى ما يقرب من 2600 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وأدى انتشار سلالة دلتا إلى تفاقم المخاوف بين خبراء الصحة وقادة العالم من أن الارتفاع المفاجئ في العدوى يمكن أن يقوض المكاسب التي تحققت في توزيع اللقاحات. وقالت خبيرة علم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن سلالة «دلتا»خطيرة وأكثر سلالات فيروس كورونا قابلية للانتقال حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية سلالة دلتا باعتبارها واحدة من السلالات الأربعة المثيرة للقلق. وتم اكتشاف سلالة دلتا في 132 دولة على الأقل في جميع أنحاء العالم، وفقًا لهيئة الصحة العالمية.

واعتمدت السلفادور إلى حد كبير على التبرعات من البلدان الأخرى لتوزيع جرعات التطعيمات على سكانها الذين يبلغ عددهم حوالي 6.5 مليون شخص، بما في ذلك 3 ملايين جرعة من تبرعات موديرنا من الولايات المتحدة من خلال مبادرة التطعيم العالمية كوفاكس «COVAX».

ووفقا لرويترز قالت شركة سينوفارم الصينية أيضا إنها ستتبرع بمليون جرعة من لقاحها للسلفادور، وهو ما قال عنه وزير الصحة إنه سيقود البلاد إلى تجاوز 9.5 مليون جرعة لقاح. وقبل تبرع الشركة الصينية، تلقت السلفادور حوالي 8.5 مليون جرعة من اللقاحات التي صنعتها أسترازينيكا وفايزر وسينوفاك وموديرنا من خلال عمليات الشراء والتبرعات وكوفاكس «COVAX».

المصرى اليوم

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