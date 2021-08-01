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إصابة 11 شخصا في إنقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

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إصابة 11 شخصا في إنقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية إصابة 11 شخصا في إنقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

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أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى«بلبيس- العاشر» وجرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بلبيس- العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بإصابات متنوعة.

جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، و2 آخرين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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