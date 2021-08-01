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رئيس الجامعة اليابانية: 8 مراكز بحثية جديدة لتوطين الصناعة وبرامج جديدة لـ«الذكاء الاصطناعي»

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رئيس الجامعة اليابانية: 8 مراكز بحثية جديدة لتوطين الصناعة وبرامج جديدة لـ«الذكاء الاصطناعي» رئيس الجامعة اليابانية: 8 مراكز بحثية جديدة لتوطين الصناعة وبرامج جديدة لـ«الذكاء الاصطناعي»

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أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، استحداث برامج جديدة لطلاب مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس، فضلاً عن إنشاء 8 مراكز تدريبية وبحثية جديدة لخدمة الاقتصاد الوطني ‏والعمل على توطين وتحديث القطاعات الصناعية القائمة في الصناعة المصرية لدفع عجلة التنمية في العديد من المجالات.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن البرامج الجديدة المستحدثة ذات الأولوية تتضمن برنامج ‏الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى وبرنامج العمارة المستدامة وبرنامج الصيدلة وبرنامج التصنيع الدوائي وبرنامج كلية التصنيع الغذائي (وفقا للمعايير اليابانية) وبرنامج كلية العلوم التطبيقية وترميم الآثار وإدارة المتاحف وبرنامج الفنون والديكور والتصميم.

وأضاف: «كما تتضمن البرامج الجديدة برنامج التكنولوجيا الحيوية واستخداماتها في المجالات (الطبية- الزراعية الصناعية- البيئة)، وبرنامج الصحة العامة وبرنامج صناعة النسيج وبرنامج المياه والطاقة المتجددة وبرنامج تدريب معلمي ‏ونظراء المدارس المصرية اليابانية وبرنامج التعليم الفني والتكنولوجي وفقا للنظام المعمول به في اليابان.

وقال «الجوهري»، إن المراكز البحثية الجديدة بالجامعة تتضمن معهد وزارة النقل (تدريب -أبحاث -دعم اتخاذ القرار)، مركز الدراسات المهنية والتعليم والتدريب المستمر، مركز دراسات المستقبليات ،مركز بحوث ودراسات التنمية، مركز بحوث الدراسات السكانية، مركز دراسات علوم كبار السن، مركز دراسات الهوية المصرية الثقافية، مركز الدراسات اليابانية.

المصرى اليوم

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