تجديد حبس «عنتيل الصعيد » و3 متهمين آخرين في المنيا وضبط وإحضار متهمين جدد

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جدد رئيس المحكمة الجزئية في المنيا، حبس «امجد. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، و3 متهمين اخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهم في قضية الزنا، والمعرف إعلاميا ب «عنتيل الصعيد» و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية.

كما شمل القرار تشكيل لجنة فنية لفحص تليفونات المحمول للمتهمين، وتحديد مدي وجود فيديوهات، أو نشر الفيديوهات والصوت على اليوتيوب.

كانت النيابة الكلية بشمال المنيا، برئاسة محمود سعد، رئيس النيابة، وأحمد زهران، وكيل النيابة، وإشراف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أجرت تحقيقات موسعة، مع المتهمين.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان في يوليو الماضي ذكر فيه، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.