استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لمنع التلاعب في تعريفة الركوب بمدينة قنا

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملاتها التفتيشية المفاجئة لمتابعة تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمجمع المواقف، وجميع الميادين داخل مدينة قنا، تزامناً مع تحريك سعر المواد البترولية، واستغلال بعض السائقين للركاب

وضمت الحملة محمود صدقي، مدير إدارة المواقف، وأحمد عنتر، وكيل إدارة المواقف، وناجح عطا، وأنوار زين، وعبدالرحيم سيد، بإدارة المواقف.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، أن هناك تعليمات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمتابعة الأوضاع بالمواقف، وثبات تعريفة الركوب وعدم وجود زيادة عليها، وتوقيع العقوبات القانونية على أي مخالف للتعريفة التي قد أصدرها ديوان عام المحافظة.

استمرار الحملات التفتيشية على المواقف لمتابعة التسعيرة بقنا

وأضاف أنه يسمح حاليًا للمواطنين التقدم إلى مبنى إدارة مواقف قنا بمجمع المواقف (موقف نجع حمادي) الذي تم إنشاءه مؤخرًا، لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.