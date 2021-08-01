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تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة

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مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة

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قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأحد، إن تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

وأكد المتحدث الرسمي، في هذا السياق، على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيدًا بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعربًا عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكل التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

المصرى اليوم

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