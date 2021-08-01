تحريز 23 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن شركة بويات في برج العرب (صور)

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قامت إدارة برج العرب التموينية في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، بالإشتراك مع مباحث التموين بتنفيذ حملات على نطاق الإدارة الاحد، أسفرت عن ضبط 23 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع تابع لاحدى شركات تصنيع البويات والدهانات في برج العرب.

وحررت الحملة محضر حيازة مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن لإحدى شركات تصنيع البويات والدهانات بالمنطقة الصناعية الثالثة برج العرب حيث تم ضبط والتحفظ على 68 برميل زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالي كمية قدرها 13.600 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية عبارة عن زيت يستخدم في صناعة الدهانات والبويات، و50 برميل زنة البرميل الواحد 190 كجم بإجمالي كمية 9.500 طن، مواد كيماوية منتهية الصلاحية عبارة عن مذيب يستخدم في صناعة الدهانات والبويات .

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.

ضبط 23 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن لإحدى شركات تصنيع البويات فى برج العرب (صور)

ضبط 23 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن لإحدى شركات تصنيع البويات فى برج العرب (صور)

ضبط 23 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن لإحدى شركات تصنيع البويات فى برج العرب (صور)