TK Elevator تستعرض نظام المصاعد من دون حبال (ملتي MULTI) بالجناح الألماني في إكسبو دبي 2020

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تشارك "TK Elevator" في معرض "إكسبو 2020 دبي" لهذا العام، الذي تنطلق فعالياته اعتباراً من 1 أكتوبر 2021. وقد تمّ اختيار نظام المصاعد المبتكر والرائد "ملتي" (MULTI)، باعتباره واحداً من المشاريع النموذجية التي سيتم استعراضها في الجناح الألماني "CAMPUS GERMANY"، تحت رعاية الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة.

يُقام "إكسبو 2020 دبي" في الفترة من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 190 دولة، ستسعى لإغتنام الفرصة لتقديم أحدث تقنياتها.

يساهم نظام المصاعد "ملتي" (MULTI) بتحقيق نقلة نوعية في طريقة تنقّل الأفراد داخل المباني ويتيح المجال أمام المخططين والمهندسين المعماريين والمشغّلين لتقديم ابتكارات جديدة وجذابة. تمّ تصميم الحل للمباني الشاهقة وناطحات السحاب، ويتطلب عدداً أقل وأصغر حجماً من آبار المصعد، ما يزيد بالتالي من نسبة المساحة القابلة للاستخدام بشكل كبير. بما أن أنظمة المصاعد التقليدية الحالية تشغل عادة ما يصل إلى 40 في المائة من مساحة الطوابق في المباني، فإن مصاعد "ملتي" (MULTI) تشكّل تحوّلاً ثورياً بحق.

يستخدم الحل محركات خطّية لتحريك مقصورات المصعد ولا يحتاج إلى أي حبال على الإطلاق. كما يمكن لمصاعد "ملتي" (MULTI) التحرك عمودياً وأفقياً. يحتوي بئر المصعد على عدة مقصورات، مما يتيح استخداماً أعلى بكثير لآبار المصعد ويخفض وقت الانتظار للمستخدمين. تبلغ السرعة القصوى لمصاعد "ملتي" (MULTI) ستة أمتار بالثانية، وتدعم تحسين طاقة الشبكة المثبتة، و يسمح ذلك بإدارة أفضل لاحتياجات المبنى في مجال الطاقة، ويخفض التكاليف المتصلة بالاستثمارات في البنية التحتية لإمدادات الطاقة.

تتمتع أنظمة مصاعد "ملتي" بمجموعة متميزة من القدرات، وبالتالي، تفتح آفاقاً جديدة ومثيرة للابتكار للمخططين والمهندسين المعماريين، ليس فقط للمباني التي يزيد ارتفاعها عن الـ 300 متر، إنما أيضاً للمساحات الحضارية واحتياجات التنقل فيها. كما تفتح المجال أمام تفكير جديد تماماً في مجال مشاريع تطوير المدن الأفقية.

وفي هذا السياق، قال بيتر والكر، الرئيس التنفيذي لشركة "TK Elevator": "من خلال مشاركتها في الجناح الألماني في معرض ’إكسبو 2020 دبي‘، ستثبت شركة TK Elevator تعددية استخداماتها وإمكاناتها فيما يتعلق بالحلول المبتكرة في مجال التنقل. باعتبارها مركزاً تجارياً هاماً، تعدّ دبي واحدة من المواقع المناسبة لإثبات قدرات مصاعد ’ملتي‘ (MULTI). وانطلاقاً من مكانتها كواحدة من الجهات الرائدة في قطاع صناعة المصاعد، نحن نقدم حافظة شاملة من المنتجات الخاصة بالتنقل الحضاري – وتمثّل مصاعد ’ملتي‘ (MULTI) واحدة من أبرز هذه المنتجات."