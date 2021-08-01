وفاة أمريكي وإصابة آخرين بعد تعرضهم لهجوم من سرب نحل

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توفي رجل من ولاية أريزونا وأصيب عدد آخر، من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء، بجروح بعد أن تعرضوا للسع من قبل سرب من النحل من خلية ضخمة.

ذكرت منطقة نورث ويست فاير في منشور على فيسبوك أنه تم استدعاء الشرطة ومسؤولي الإنقاذ في مدينة مارانا، الواقعة شمال غرب تكسون، للرد على تقارير تفيد أن سرب من النحل قام بهاجمة بعض الأشخاص، وتعرض ستة أفراد على الأقل للسع عدة مرات خلال الحادث.

وحسب صحيفة ذا هل قالت الإدارة: "ثلاثة مرضى، يُعتقد أنهم تعرضوا للسع مئات المرات، ونُقلوا لتلقي علاجا طبيًا". وفي وقت لاحق، قام المسؤولون بتحديث المنشور على الفيسبوك لإبلاغ المجتمع بأن شخصا بالغًا لم يتم الكشف عن هويته، قد توفي نتيجة للهجوم.

وأضافت إدارة الإطفاء أن ثلاثة من رجال الإطفاء تعرضوا للسع عدة مرات، ونُقل أحدهم إلى مستشفى محلي بعد أن تعرض للسع ما يقرب من 60 مرة. وقالت الإدارة إنه تم إطلاق سراح رجل الإطفاء منذ ذلك الحين، وأن اثنين من المستجيبين الآخرين للطوارئ لم يحتاجا إلى رعاية طبية.

وسرب النحل موجود في خلية كبيرة مفتوحة تقع في شجرة قريبة، وقدر مسؤولو الطوارئ الخلية بحوالي 100 رطل. ونشرت إدارة شرطة مارانا رسالة على فيسبوك تحذر أفراد المجتمع وتطالبهم بتجنب المنطقة حيث عملت الشرطة ومسؤولو الإطفاء على معالجة الحادث.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن مربيين النحل قتلوا معظم النحل وأزالوا الخلية. وأضافت الإدارة: "على الرغم من أن المنطقة أكثر أمانًا، إلا أنه لا يزال هناك بعض النحل العالق". وطالبت بالاستمرار في توخي الحذر أثناء التواجد في المنطقة.

ووفق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوجد بشكل عام ما متوسطه 62 حالة وفاة ناجمة عن لسعات الدبابير والنحل كل عام. وذكر تقرير مركز السيطرة على الأمراض لعام 2019 أنه من عام 2000 إلى عام 2017، كان هناك ما مجموعه 1109 حالة وفاة بسبب اللسعات، مع ما يقرب من 80% من الوفيات بين الذكور.