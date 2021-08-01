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لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب الأول؟

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لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب المنتخب الأول؟ لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب الأول؟

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أثار محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عدة تساؤلات حول إمكانية تولي حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري، قيادة أحد المنتخبات الوطنية سواء كان الأولمبي أو المنتخب الأول.

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: «متى سنرى حسام حسن مديراً فنياً لإحدى المنتخبات الوطنية والمنتخب الاول؟»
وأضاف: «حسام حسن مدير فني متميز، ونجح في إثبات ذاته مع النادي المصري البورسعيدي، حيث قاد الفريق إلى المربع الذهبي للدوري العام ثلاث مواسم متتالية، بالإضافة إلى المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، كما نجح من قبل في قيادة نادي إلى المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز رغم قلة الإمكانيات الفنية آنذاك بالمقارنة مع لاعبي النادي الأهلي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تجربته المميزة مع المنتخب الأردني ونجاحه في قيادة النشامى للملحق النهائي لتصفيات للمرة الأولى في تاريخ الأردن».

واختتم أبو الدهب: «حسام حسن شخصية قيادية، ويستطيع قيادة المنتخب الأوليمبي أو المنتخب الأول، وأتمنى أن يحصل على تلك الفرصة».

المصرى اليوم

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