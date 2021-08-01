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أثنى محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، علي آداء محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأوليمبي خلال مباراة البرازيل ظهر الأمس والتي انتهت بفوز السيليساو بهدف نظيف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ووداع الفراعنة للبطولة.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: «المنتخب الوطني لم يظهر بالمستوى المطلوب، وغلبت العشوائية على آداء اللاعبين خلال شوطي المباراة، كما أن المنتخب البرازيلي أهدر العديد من الفرص المحققة، عن طريق نجميه ريتشارلسون و أنتوني، ولولا براعة الشناوي لتضاعفت النتيجة وخرج المنتخب الوطني بهزيمة قاسية».

واختتم صلاح:«المنافسة ستزداد اشتعالاً على لقب الدوري العام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد عودة النشاط الرياضي مجدداً، وأتوقع ألا يُحسم اللقب إلا في الجولة الأخيرة من المسابقة».