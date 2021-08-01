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سقط بمستنقع وانتشلت الجثة.. طفل غريق أول وفيات "أمطار العارضة"

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سقط بمستنقع وانتشلت الجثة.. طفل غريق أول وفيات "أمطار العارضة" سقط بمستنقع وانتشلت الجثة.. طفل غريق أول وفيات "أمطار العارضة"
بلاغ هرعت على أثره فرق "المدني" وتأكيد على أهمية متابعة التحذيرات

سقط بمستنقع وانتشلت الجثة.. طفل غريق أول وفيات

سجّلت العارضة شرق منطقة جازان، أمس، أول حالة وفاة تزامن الأمطار لطفل في الرابعة عشرة من عمره بعد سقوطه في مستنقع مائي؛ حيث تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة ولا تزال مستمرة.

وكانت فرق الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقت بلاغاً بحادثة الغرق والتي وقعت في إحدى القرى بالمحافظة؛ حيث هرعت الى الموقع وتم انتشال الجثة من المستنقع.

وأكد مركز الدفاع المدني بالمحافظة ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفادياً لحدوث مكروه.

يُشار إلى أن منطقة جازان تتعرّض خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة مصحوبة برعدٍ، تسبّبت في جريان الأودية والشعاب وتجمّعات للمياه الراكدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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