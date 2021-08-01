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الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة للملكية الفكرية

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الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة للملكية الفكرية
تعزيزاً للأداء الإعلامي والاتصالي وتحقيقاً للشفافية

الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، قراراً يقضي بتكليف ياسر بن أحمد الحكمي متحدثاً رسمياً باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في الهيئة، تحقيقاً للشفافية، كما أنها ستسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تُعنى بها الملكية الفكرية.

ويمتلك الحكمي خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية.

يُذكر أن الهيئة السعودية الملكية الفكرية، تُعنى بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسجيل الملكيات الفكرية المختلفة ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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