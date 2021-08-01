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يترقب عودة البورصة .. فى وعالميا صباح اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

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يترقب عودة البورصة .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 يترقب عودة البورصة .. فى وعالميا صباح اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

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استقرار أسعار الذهب في ، صباح اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، عند الأسعار المنخفضة التى حققها مساء السبت، وذلك بعد استقرار سعر الذهب عالميا بعد إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية ، ويترقب الذهب عودة البرصة غدا لتحديد إتجاهه سواء للصعود أاو الهبوط .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء السبت، انخفاضا بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 جنيهات في الجرام الواحد لمختلف العيارات، حيث انخفض العيار 21 جراما بقيمة 2 جنيه، بينما انخفض العيار 24 قيراطا بقيمة 3 جنيهات، وانخفض العيار 18 بقيمة جنيه واحد .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيهات، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6352 جنيها.

واستقر سعر الذهب عالميا عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة لوقف التداول بإغلاق البورصة والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد المعدن الأصفر انخفاضا طفيفا قبل الإغلاق بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الأحد، 801.27 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،813.62 $.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق المصرية بدون المصنعية :

الوحدة بالجنيه المصري
عيار 24 907 إلى 910
عيار 22 832 إلى 834
عيار 21 794 إلى 796
عيار 18 681 إلى 682
عيار 14 529 إلى 531
عيار 12 454 إلى 455
الاونصة 28،221 إلى 28،292
الجنيه الذهب 6،352 إلى 6،368
الكيلو 907،429 إلى 909،714

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