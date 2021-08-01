تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
لماذا يهتم العرب بـ"سهيل"؟.. "المسند" يجيب متوقعًا أمطارًا بهذه المناطق
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:01 مساءً
أمانة الشرقية تحرّر 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:01 مساءً
رمزي يصنع أحذية لمرضى السكري والروماتويد وأصحاب الهمم بالمنصورة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:00 مساءً
وكيل صحة السويس يترأس اجتماعًا طارئًا بحضور مديري المستشفيات
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
«البيئة» تنحج في إنقاذ 5 سلاحف بحرية من الانقراض (صور)
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية تقدمان 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
محافظة بورسعيد تشهد انطلاق مشروع التأهيل لبناء نظام إدارة الجودة الشاملة الإيزو 9001
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
شوشة: اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء تبلغ 318 مليون جنيه
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
خلال الاجتماع الأول.. أصحاب المخابز يطالبون بزيادة الدقيق المخلوط لتحسين رغيف الخبزبالمنيا
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
محافظ بورسعيد يهنىء أوائل الثانوية الأزهرية الحاصلين على مراكز متقدمة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 01 أغسطس 2021 09:00 صباحاً
90
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
رمزي يصنع أحذية لمرضى السكري والروماتويد وأصحاب الهمم بالمنصورة
فيديو اليوم السابع
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:00 مساءً
عمرو حجازى.. عازف الأورج الشرقاوى وصل بفنه للدول الأوروبية والعربية
فيديو اليوم السابع
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:28 مساءً
زيزو بطل رفع أثقال من ذوى الهمم وفاتح مشروع أكل وزوجته بنت الأصول تسانده
فيديو اليوم السابع
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:11 مساءً
ترندات مصر .. الوضع فى أفغانستان.. والحجز في "سكن لكل المصريين 2"
فيديو اليوم السابع
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:11 مساءً
السابق
عمرو حجازى.. عازف الأورج الشرقاوى وصل بفنه للدول الأوروبية والعربية
التالى
أخيرا.. نيللي كريم تعلن اسم زوجها للجمهور .. أسرار قصة حبها لأول مرة
Tweets by @3yonNews