أخبار عاجلة

«صحة الشيوخ»: التغذية المدرسية تقضى على الطبقية والتنمر -
جامعة سوهاج: تشكيل لجنة للوقوف على استعداد المدن الجامعية لتسكين الطلاب قبل بدء العام الدراسي -
تكريم القنصل الشرفي الإيطالي في الأقصر   -
جامعة الإسكندرية تعلن نشر 71 بحثاً جديداً بمجلة Scopus العالمية الأسبوع الجارى -
إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في حوض 18 بمدينة الأقصر -
غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني للإعدادية -
ضبط 47 ألف قرص منشط جنسي بحوزة صيدلي بالقليوبية -
نتيجة الثانوية العامة.. طريقة الالتحاق بالجامعات الأهلية الدولية ونظام القبول الإلكتروني _أسئلة وإجابات) -
طلب احاطة بالبرلمان يشكو انتشار الاسواق العشوائية : يجب تنفيذ حملات مفاجئة -
نائبة: تطعيم المعلمين وكودار الجامعات بلقاح كورونا ضرورة قبل بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

رغم برامج صندوق النقد.. اقتصادي أردني: ديون الدول المقترضة «تتزايد ولا تتراجع»

Print
رغم برامج صندوق النقد.. اقتصادي أردني: ديون الدول المقترضة «تتزايد ولا تتراجع» رغم برامج صندوق النقد.. اقتصادي أردني: ديون الدول المقترضة «تتزايد ولا تتراجع»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادى الأردنى فهمى الكتوت، إن الوصفة الإصلاحية لصندوق النقد الدولى تتضمن آليات للحد من الإنفاق الحكومى، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، لكي يضمن الصندوق امتلاك الدولة قدرة مستدامة على سداد الدين، لكن الملاحظ أن ديون الدول المقترضة من الصندوق تزيد ولا تقل أو تتوقف عادة، حيث أن تحقيق فائض اولى يؤدى إلى تحسين التصنيف السيادى للدولة وبالتالى تتشجع على مزيد من الإقتراض، وبهذا تواصل الدوران في الدائرة الملعونة لانفجار الديون، ولا يبق أمامها إلا ان تنتظر عطف الدائنين وقبولهم تخفيف عبء الدين أو شطب جزء منه، وهذا لا يحدث عادة إلا للدول ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التى في كل الحالات لن تستطيع الدفع حتى لو توفرت لديها النية.

وفي تصريحات خاصة خلال زيارة للقاهرة لطرح كتبه عن الأوضاع الاقتصادية في الأردن في المراحل المختلفة، وعن نقد برامج الإصلاح النيوليبرالى، وأثر السياسات الإصلاحية تلك على الشرائح الاجتماعية، أكد الكتوت أن فتح السوق والخصخصة وتحرير الفائدة وتحرير أسواق المال بالأردن كمثال خدم النخب المالية والمصرفية والمضاربين العقاريين وغيرهم ولم يؤد إلى تطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتعدين والزراعة، وزيادة مساهمتها في الدخل القومى.

ودعا الكتوت الدول العربية إلى إعادة النظر في المسارات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بهدف تدعيم الاعتماد على الذات في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وتعميق التكامل العربى، والإفادة من وفورات الحجم في حال الاتفاق على توزيع الأدوار إنتاجيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأحد 15 أغسطس 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأحد 15 أغسطس 2021

"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة

"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة