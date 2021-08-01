اتحاد رفع الأثقال: «إمكانياتنا محدودة.. وقطر صرفت على فارس حسونة ميزانيات أندية كورة»

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أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال، أن فارس حسونة، البطل الأولمبي القطري ذو الأصول المصرية، يشبه حسين ياسر المحمدي.

وقال محجوب في تصريحات تليفزيونية: «فارس بدأ يظهر في بطولات للناشئين وغيرها، هو شبه حسين ياسر المحمدي ونفس الموقف ومن وهو صغير كان مع والده».

وأكمل: «لدينا كنز لكن لم نقدر على استغلاله، لا توجد دولة تنافس في جميع الألعاب، قطر تهتم بالمميزين في ألعاب معينة».

وتابع: «لن نقدر على الاهتمام برفع الأثقال مثل ألعاب أخرى غير مميزين بها، كما أننا نعمل في إمكانيات محدودة وعندما توفر لنا الحد الأدنى من الإمكانيات قبل ريو دي جانيرو وطلبنا بعض المعسكرات الداخلية والخارجية حصلنا على نتيجة».

وأشار: «يجب الاهتمام بالألعاب غير المميزين بها، فارس سافر للعب مع قطر واتصرفت عليه مصاريف بتتصرف على أندية كورة».

وأتم: «تم توفير كل شئ لفارس، لم يحصل على خطاب كتابي إنه لن ينضم لمنتخب مصر، اللاعب يجب أن يستمر عام كامل بدون تمثيل منتخب لكي يقدر أن يشارك مع بلد آخر».