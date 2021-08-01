الجيزة: انقطاع المياه عن بعض المناطق بسبب كسر خط إمبابة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم بميدان الشجرة بشارع المطار في إمبابة، ما أدى لانقطاع المياه عن مناطق (شارع المطار – ارض الحداد- المنيرة – شارع بشتيل ومتفرعاته – بشتيل لعبة – عزبة كيلانى).

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء في أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع، وتسعى الشركة بأقصى جهد لانتهاء أعمال الاصلاح في أسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.