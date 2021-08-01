سيف زاهر يكشف عن عرض سعودي لمحمد الشناوي

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن وصول عرض رسمي من إحدى الأندية السعودية لضم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «نادي النصر السعودي جدد مفاوضاته لضم محمد الشناوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، مؤكدا: «النادي السعودي على استعداد لدفع مقابل مالي كبير لضم الشناوي».

وأضاف: «أعتقد أن الشناوي سيرفض العرض السعودي مهما كانت الاغراءات المالية، الحارس يشعر بالراحة داخل الأهلي، ولا يفكر على الاطلاق في الرحيل عن القلعة الحمراء».

يذكر أن محمد الشناوي تألق مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، وقاده للوصول إلى دور الثمانية، قبل أن يودع الأولمبياد بعد الخسارة من البرازيل بهدف نظيف.