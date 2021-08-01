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قرقاش ردًا على تصريحات الغنوشي: «يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره»

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قرقاش ردًا على تصريحات الغنوشي: «يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره» قرقاش ردًا على تصريحات الغنوشي: «يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره»

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قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، زج باسم الإمارات لتبرير تقصيره، وطالبه بالنظر لأحداث بلاده من منظور داخلي.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، السبت: «لم أستغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي».

وأضاف: «نصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع».

وجاءت تغريدة قرقاش ردا على تصريحات راشد الغنوشي التي نشرتها صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، واتهم فيها الإمارات بدعم استحواذ الرئيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان وتشديد قبضته على البلاد أكثر.

المصرى اليوم

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